Поставки наземних робототехнічних комплексів окупантам хочуть збільшити вже цього року.

Росія має намір створити армію наземних роботів. Про такі плани розповів міністр оборони країни-агресорки Андрій Бєлоусов.

"У перспективі роль наземних роботів буде тільки зростати. Уже найближчими роками можна буде говорити про інтегровані в єдину мережу безпілотні системи в повітрі, на воді та землі, що виконують бойові завдання в рамках спільного задуму", – заявив він.

За словами глави оборонного відомства РФ, є плани збільшити постачання наземних робототехнічних комплексів окупантам уже цього року. Він додав, що в кожному угрупованні загарбницьких військ Росії налагоджено своє виробництво наземних роботів, зазначивши, що такі вироби "відрізняються найбільшою ефективністю".

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Виробництво зброї в РФ

Видання Defense Express пише, що Росія блискавичними темпами розвиває свій військово-промисловий комплекс. За 22 роки – з 2000 по 2022 – РФ збільшила оборонні витрати щонайменше на 227%.

Водночас нарощувати виробництво таких ракет як Х101, Кинджал, Калібр, "Іскандер-М", "Іскандер-К" росіяни поки що не можуть, вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, причина в тому, що РФ вичерпала запаси дорогих західних компонентів для балістичних ракет. Придбати нові країні-агресорці заважають санкційні обмеження.

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