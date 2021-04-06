Американські ВПС регулярно проводять навчання Red Flag.

Військово-повітряні сили США точно відтворюють великомасштабну повітряну війну великих держав.

Читайте такожАрмія США хоче отримати новий арктичний всюдихідПро це в статті для The National Interest розповів оглядач Кріс Осборн який припустив, що таким чином Америка готується до третьої світової війни.

Він зазначив, що ВПС США регулярно проводять навчання Red Flag, в рамках яких атакуючі сили представлені у вигляді складного набору взаємопов'язаних змінних, загроз і проблем, характерних для реальних боїв.

Автор також посилається на звіт ВПС США, в якому говориться, що метою Red Flag є підготовка Збройних сил до «багатодоменної» війни.

«Тактика повітряного бою залишається основним напрямком в сценаріях навчань Red Flag, проте також враховуються загрози, які можуть з'явитися в космосі і кіберпросторі. Таким чином, збройні сили повинні бути готові реагувати і долати будь-які ворожі перешкоди», - йдеться в документі.

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Автор: Катерина Шварц