РФ модернізувала 'Іскандери' і хоче розрізати Україну навпіл, - The Telegraph

Нові ракети вражають цілі із ювелірною точністю.

Російські військові модернізували ракети "Іскандер", оснастивши їх оптичними та радіолокаційними головками самонаведення. Це дає ракетам можливість коригувати курс в останні секунди перед влученням у ціль і завдавати ударів з ювелірною точністю. І, як зазначають українські чиновники, це частина стратегії Москви, спрямованої на те, щоб розділити Україну навпіл, пише The Telegraph.

За словами радника президента України Сергія Бескрестнова, такі головки самонаведення, що забезпечують точність до кількох метрів, використовувалися під час нещодавніх ударів по мостах у Києві.

Один із українських чиновників повідомив Financial Times, що план Москви також передбачає порушення системи передачі електроенергії із заходу на схід, що може залишити мільйони людей без світла.

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Оптичні та радіолокаційні головки самонаведення – ймовірно, новітня розробка РФ – сканують місцевість за секунди до детонації боєголовки. Це дозволяє ракетам долати українські системи радіоелектронної боротьби. За словами Мауро Гіллі, професора військової стратегії та технологій, це може допомогти у вирішенні деяких найсерйозніших тактичних завдань, з якими Росія зіткнулася з початку війни.

"Особливість балістичних ракет полягає в наявності певної похибки, оскільки вони рухаються по параболічній траєкторії. Це означає, що на початковому етапі політ коригується бортовим комп’ютером, який задає ракеті потрібне положення при досягненні певної висоти. Однак на фінальному відрізку ракета рухається, по суті, лише під дією гравітації. "Тепер ситуація змінилася", – пояснив він в інтерв’ю газеті The Telegraph.

Гіллі зазначив, що удари не призвели до руйнування міцних київських мостів – та й навряд чи могли до цього призвести. Проте вони порушили роботу переправ і паралізували громадський транспорт, що спричинило багатогодинні затори. Водночас атаки на енергетичну інфраструктуру залишили значну частину міста без електрики, опалення та води.

За словами Максима Безносюка, наукового співробітника аналітичного центру GLOBSEC, Росія дедалі частіше завдає ударів по мостах, а спроби розділити енергосистему України на дві частини – вздовж річки Дніпро – почалися ще в грудні минулого року.

"Кремль реалізує те, що інженери називають "острівним режимом" (islanding): мета полягає в тому, щоб роздрібнити енергосистему України на ізольовані сегменти. У таких умовах вони змушені працювати автономно і втрачають можливість перерозподіляти електроенергію від діючих генеруючих потужностей туди, де вона необхідна… Мета – не тільки принести жахи війни в домівки українців, а й завдати удару по оборонній промисловості та системам життєзабезпечення", – розповів він The Telegraph.

Росія завдає ударів по мостах Києва

Росія розпочала масштабну кампанію ударів по мостах Києва. Ворог намагається паралізувати логістику та спричинити транспортний колапс між лівим і правим берегами Дніпра. Для атак використовуються як модернізовані дрони-камікадзе, так і балістичні ракети.

Зокрема, лише в ніч на 7 листопада російські окупанти випустили по Північному мосту в Києві шість балістичних ракет.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів, що понтонні мости, яких наразі планується два, є найшвидшим варіантом, який можна реалізувати і зробити альтернативою шести мостам Києва.

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