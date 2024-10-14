На початку повномасштабної війни країна ввела заборону на експорт військової продукції.

Естонія зацікавлена в закупівлі української оборонної продукції. Така домовленість була б корисна обом країнам.

З такою заявою виступив міністр оборони країни Ханно Певкура, передає Err. Він нагадав, що на час війни в Україні діє заборона на експорт, однак країна могла б витратити отримані кошти на посилення власних військ. Крім того, йдеться про справді необхідну продукцію:

"Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", - наголосив Певкур.

Голова Центру нових геополітичних досліджень Михайло Самусь вважає, що таке може статися тільки в одному випадку - якщо на території Естонії відкриється підприємство, на якому вироблятимуть озброєння саме для потреб армії країни.

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