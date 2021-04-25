За даними ЗМІ, Міністр закордонних справ ФРН виступив проти надання зброї Києву.

На тлі ескалації з Росією Київ звертався до Берліна з проханням надати озброєння для посилення берегової оборони.

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Як повідомляє DW, про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Журналісти отримали перелік прохань української сторони.

Зокрема, Київ просив боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Повідомляється, що раніше Україна безрезультатно просила Німеччину передати списані корвети. Такі пріоритети, як додає видання, пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей можливого вторгнення РФ.

Однак прохання Києва не були задоволені. За даними джерел FAS, Міністр закордонних справ ФРН, соціал-демократ Гайко Маас (Heiko Maas) негативно оцінив ідею надання Україні озброєння. Водночас міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.

Ідею озброєння України підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). У інтерв'ю виданню він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки "Росія погрожує війною".

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Автор: Дмитро Захаров