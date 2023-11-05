Україна таємно отримала американську штурмову машину M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), вироблену на базі танка Abrams.
Як повідомляє Defense Express, це озброєння "засвітилося" на відеопривітанні президента Володимира Зеленського з нагоди Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ, а також на фото Офісу президента.
ЗСУ стали другими у світі після армії США і першим іноземним оператором машини. У 2021 році Австралія отримала дозвіл на закупівлі M1150, але даних про підписання контракту немає.
Що відомо про M1150 ABV
M1150 ABV - це нова машина для створення проходів у мінних загородженнях. Її система складається з традиційного плуга і системи запуску лінійних вибухових зарядів, що дає змогу вибухом проривати мінні поля довжиною близько 100−150 метрів за один раз. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, армія США має лише 149 таких машин.
Як повідомляє Мілітарний, M1150 ABV прийняли на озброєння у 2009 році. Вага машини - 72 тонни, її довжина - 12 метрів, в екіпажі дві людини. Потужність двигуна - 1500 кінських сил. Машина використовує для дистанційного розмінування дві пускові установки M58 MICLIC, на ній також встановлено кулемет M2 Browning.
У червні The Washington Post називала цю машину найкращим варіантом для розмінування на українському фронті. Зазначалося, що Київ просив Вашингтон надати цю техніку, але на той час постачань не було.