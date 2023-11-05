Ці машини "засвітили" на фото з нагоди Дня ракетних військ та артилерії.

Україна таємно отримала американську штурмову машину M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), вироблену на базі танка Abrams.

Як повідомляє Defense Express, це озброєння "засвітилося" на відеопривітанні президента Володимира Зеленського з нагоди Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ, а також на фото Офісу президента.

ЗСУ стали другими у світі після армії США і першим іноземним оператором машини. У 2021 році Австралія отримала дозвіл на закупівлі M1150, але даних про підписання контракту немає.

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Що відомо про M1150 ABV

M1150 ABV - це нова машина для створення проходів у мінних загородженнях. Її система складається з традиційного плуга і системи запуску лінійних вибухових зарядів, що дає змогу вибухом проривати мінні поля довжиною близько 100−150 метрів за один раз. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, армія США має лише 149 таких машин.

Як повідомляє Мілітарний, M1150 ABV прийняли на озброєння у 2009 році. Вага машини - 72 тонни, її довжина - 12 метрів, в екіпажі дві людини. Потужність двигуна - 1500 кінських сил. Машина використовує для дистанційного розмінування дві пускові установки M58 MICLIC, на ній також встановлено кулемет M2 Browning.

У червні The Washington Post називала цю машину найкращим варіантом для розмінування на українському фронті. Зазначалося, що Київ просив Вашингтон надати цю техніку, але на той час постачань не було.

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