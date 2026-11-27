Українські військові почали освоювати лазерний комплекс "Тризуб-3000", здатний протидіяти FPV-дронам, розвідувальним БпЛА та "Шахедам".

Перший український підрозділ почав освоювати та застосовувати в бойових умовах вітчизняний лазерний комплекс протиповітряної оборони "Тризуб-3000". Його було допущено до бойового застосування у вересні цього року. Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на дані компанії-розробника Celebra Tech.

На відео можна побачити, як комплекс тестують проти FPV-дронів й застосовують для знешкодження різних типів боєприпасів та бойових частин.

"Працюємо і вдень, вночі, в різних умовах. Тобто це все зараз фіксується, конспектується, вивчається. Потрібно розуміти її можливості, і саме розуміти, як її використовувати в правильній послідовності", - зауважив військовослужбовець із позивним "Рубін".

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Відомо, що комплекс потужністю 3 кВт має систему наведення на основі штучного інтелекту, яку інтегрують з радарами для захоплення й супроводу дрібних та швидкісних цілей.

Комплекс працює в автоматичному на напівавтономному режимах, а її розрахунок складається зі спостерігача-коригувальника та оператора.

Розробники кажуть, що "Тризуб" переважно використовують проти розвідувальних та FPV-дронів, однак систему також можна використовувати для виявлення та знищення мін, ураження бронетехніки або видачі цілевказівки бойовим турелям з автоматичною зброєю.

Також повідомляється, що під час випробувань із засліплення ударних БпЛА типу "Шахед" лазер на відстані до 5 км уражав матрицю тепловізійної камери безпілотника, внаслідок чого дрон збивався з курсу. Водночас фізичне знищення цілей відбувається на менших дистанціях.

"Ми полюємо саме по "Шахедах", полюємо по розвідувальних дронах. Трошки важкувато працювати саме з реактивними "Шахедами", але ми намагаємось з цим впоратись", - додав військовий.

"Мілітарний" пише, що модульна конструкція комплексу дає можливість швидко змінювати конфігурацію обладнання та ремонтувати її в польових умовах, а в перспективі розробники мають намір застосовувати комплекс й проти ракет.

Лазерна зброя - останні новини

Раніше військовий експерт Павло Нарожний вказав на основні недоліки лазерної зброї. За його словами, йдеться про габарити самої установки, яка розміром приблизно з вантажівку.

"Весь сенс цієї зброї у всіх виробників однаковий – вони беруть 2-3 лазери для зварювання і намагаються їх синхронізувати і спрямувати на реактивний "Шахед" чи будь-який інший дрон. З переваг такої зброї – дуже дешевий постріл. Грубо кажучи, за 100 гривень ви збиваєте цей дрон. Це дуже умовна сума", - висловився експерт.

Водночас радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов пояснив принцип роботи лазерної зброї. За його словами, така зброя при утриманні в одній точці може виводити з ладу внутрішні вузли безпілотників.

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