Мова йде про протидію агресивним діям Росії.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін заявляє, що Україна хоче активізувати співпрацю з Японією у військовій і безпековій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на форумі "Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці", організованого Центром "Нова Європа".

"Масштаби фінансової допомоги, наданої урядом Японії з часів проголошення незалежності вражають. На сьогоднішній день це понад 3 млрд доларів США. Але хотів би відзначити, що Україна хотіла би розглядати себе не лише реципієнтом допомоги. Ми маємо що запропонувати нашим японським партнерам, і насамперед, ми хотіли би бути стабільним партнером у сфері безпеки, у сфері протидії новим загрозам, які постали на сьогоднішній день перед людством, це і пандемія COVID, це і глобальне потепління, це і протидія агресивним діям окремих гравців на міжнародній арені. Я маю на увазі насамперед Російську Федерацію, але не хотів би обмежуватися лише нею", - заявив Єнін.

Таким чином, він сказав, що Україна хоче "наповнити більш глибоким практичним змістом співпрацю у військовій сфері та сфері безпеки".

Так, на одній із останніх зустрічей з послом Японії в Україні Такаші Кураі обговорювалося питання активізації консультацій по лінії міністерств оборони. "Ми так само говорили про надзвичайно великі перспективи співпраці і взаємовигідний обмін досвідом з питань протидії кібернетичним загрозам, і я надзвичайно щасливий в тому, що усі ці речі знаходять щирий відгук у серцях японського уряду", - додав Єнін.

Також дипломат висловив впевненість у можливості поєднання різних потенціалів України і Японії, і зокрема, з японської сторони наукового, технологічного та фінансового потенціалу, і так само з українського - сприятливе географічне розташування (близькість до Євросоюзу) і природні ресурси.

Єнін подякував японському уряду за незмінну підтримку України на міжнародній арені, підтримку санкційних режимів, надання допомоги у питані реформ.

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Автор: Віталій Саєнко