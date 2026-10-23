Україна 'засвітила' таємні фінські ЗРК ItO 90M: скільки їх могли передати

Відомо, що Гельсінкі мали до 21 такої системи, однак скільки з них передали ЗСУ, офіційно не розкривають.

Українські військові вперше продемонстрували фінські зенітно-ракетні комплекси ближнього радіуса дії ItO 90M. Раніше про їхню передачу Україні не повідомлялося, а кількість отриманих систем залишається невідомою. Водночас ці комплекси мають характеристики, які роблять їх придатними для перехоплення крилатих ракет і реактивних безпілотників.

Як пише Defence Express, фінські ItO 90M уперше помітили на відео 1039-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського. Судячи з оприлюднених кадрів, комплекси вже застосовують для захисту українського неба.

Що відомо про фінські ItO 90M

ItO 90M фактично є французьким зенітно-ракетним комплексом Crotale NG, установленим на шасі бронетранспортера Sisu XA-181. Україна отримувала комплекси Crotale NG від Франції з 2022 року, однак французькі військові використовують їх у причіпному варіанті.

Відео дня

Фінські ItO 90M, як і Crotale NG, оснащені ракетами VT-1. Вони мають такі характеристики:

- максимальна дальність ураження – до 15 км;

- висота ураження – до 9 км;

- швидкість польоту – до 1250 м/с, або близько 4500 км/год;

- маса бойової частини – 13 кг.

Завдяки цим характеристикам комплекси можуть перехоплювати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники, зокрема реактивні "Шахеди".

Скільки комплексів могла передати Фінляндія

Точна кількість ItO 90M, які отримала Україна, не розголошується. Немає й офіційної інформації про те, коли саме відбулася передача.

Щоб оцінити можливий масштаб допомоги, можна поглянути на фінський арсенал. У 1990-х роках Фінляндія отримала один дослідний зразок ItO 90M і ще 20 серійних комплексів. Таким чином, загальна кількість цих систем могла становити до 21 одиниці – за умови, що всі вони збереглися до сьогодні.

Оскільки парк ItO 90M був відносно невеликим навіть у самої Фінляндії, не виключено, що країна могла вирішити передати Україні всі наявні комплекси. Це дозволило б не утримувати невелику кількість окремих машин, для обслуговування яких потрібні додаткові ресурси. Однак наразі це лише припущення, а не підтверджений факт.

Для порівняння, Франція офіційно підтвердила передачу Україні двох батарей Crotale NG. Водночас точну кількість систем у складі однієї батареї також не розкривали.

ItO 90M в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони отримали на озброєння фінські зенітні ракетні комплекси ItO 90M (Ilmatorjuntaohjus 90M). Роботу комплексів у реальних бойових умовах показали бійці 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського.

ЗРК ItO 90M є фінською модифікацією французького комплексу малої дальності Crotale NG. Це розробка компанії Thales.

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