Україна запускає дрони-ретранслятори в парі з ударними БПЛА: BI розкрив тактику

Дрони-ретранслятори допомагають операторам керувати безпілотниками на більшій відстані, а також ускладнюють росіянам придушення сигналу.

Українські виробники розробляють безпілотники, які працюють як літаючі ретранслятори сигналу. Вони допомагають операторам керувати ударними та розвідувальними дронами на більших відстанях, підтримувати зв'язок у складній місцевості та ускладнювати російським військам глушіння сигналів, повідомляє Business Insider.

Дрони-ретранслятори працюють за принципом повітряних передавальних станцій. Вони перебувають між оператором і безпілотником, передаючи команди керування, відео та розвідувальні дані.

Завдяки тому, що такі пристрої можуть літати значно вище за наземні антени, вони допомагають розширити радіогоризонт і підтримувати стабільний зв'язок на великих відстанях.

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Це особливо важливо в умовах війни, коли російські засоби радіоелектронної боротьби намагаються порушувати зв'язок між операторами та безпілотниками. Повітряні ретранслятори ускладнюють глушіння сигналу, хоча противник усе ще може атакувати сам дрон, який його передає.

Saker Scout переобладнали для збільшення дальності польоту безпілотників

Українська компанія Twist Robotics створила дрон-ретранслятор на базі свого безпілотника Saker Scout, який раніше використовували для розвідувальних та ударних операцій.

Співзасновник і директор з інформаційних технологій компанії Ростислав Оленчин розповів Business Insider, що початкових можливостей дрона було недостатньо для виконання низки завдань на великих відстанях. Тому виробник переобладнав його для ретрансляції сигналів.

За даними компанії, Saker Scout у такій конфігурації може збільшувати робочу дальність інших безпілотників більш ніж на 50 кілометрів. Водночас він може використовуватися й в інших бойових ролях.

Серійне виробництво Saker Scout із функцією ретрансляції, за словами Оленчина, розпочалося у 2023 році. Він наголосив, що в умовах швидкого розвитку бойових технологій безпілотники потребують постійних оновлень, аби залишатися ефективними.

Українські виробники розробляють різні типи повітряних ретрансляторів

Робота над такими системами не обмежується однією компанією. Українські виробники створюють спеціалізовані дрони-ретранслятори або пристосовують для цього вже наявні платформи.

Зокрема, компанія Roboneers розробила версію безпілотника Wardog, здатну переносити ретрансляційне обладнання вагою до трьох кілограмів. А Skyriper виробляє Skyriper-R Airborne Repeater – дрон, основним завданням якого є передавання сигналу.

Компанія TAF Industries також почала виробляти такі безпілотники минулого року на запит військових підрозділів. Її генеральний директор Володимир Зіновський зазначив, що ретранслятори поступово перетворюються з додаткової можливості на необхідний елемент бойових операцій.

Українська державна інноваційна платформа Brave1 раніше також наголошувала, що використання безпілотників на великих відстанях або в складній місцевості потребує ретрансляторів, які дають змогу в кілька разів збільшити дальність стабільного сигналу.

Повітряні ретранслятори допомагають протидіяти російським РЕБам

Окрім подолання перешкод рельєфу, повітряні ретранслятори допомагають зберігати зв'язок в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Російські війська намагаються глушити сигнали керування безпілотниками, а також виявляти їхні джерела, щоб завдавати ударів по операторах. Через це стабільність зв'язку стає одним із ключових чинників ефективності безпілотних систем.

Дмитро "Лібер" Жлуктенко, колишній оператор безпілотників, який нині служить аналітиком з вивчення бойового досвіду в 413-му полку безпілотних систем "Рейд", розповів виданню, що українські військові підтримують відносно стабільний радіозв'язок завдяки масовому використанню ретрансляторів.

За його словами, для цього застосовують як безпілотники з фіксованим крилом, так і переобладнані дрони бомбардувального типу, які замість боєприпасів несуть обладнання для передавання сигналу. Такі апарати можуть залишатися в повітрі годинами, виконуючи лише завдання підтримання зв'язку.

Росія також використовує дрони-ретранслятори, а США випробовують інші способи розширення можливостей БПЛА

Технологія повітряного ретранслювання не є унікальною для України. Російські війська також використовують такі системи, зокрема для того, щоб ударні безпілотники могли проникати глибше на українську територію.

Подібні рішення розробляють і військові США. Зокрема, морська піхота експериментувала з використанням гелікоптерів як платформ для запуску FPV-дронів, а також із передаванням керування безпілотниками після їхнього запуску.

Хоча ці підходи відрізняються від українських повітряних ретрансляторів, вони спрямовані на розв'язання схожої проблеми: забезпечення керування безпілотниками та отримання інформації від них на відстані, необхідній для виконання бойових завдань.

За словами Ростислава Оленчина, українська компанія продовжує регулярно оновлювати свої розробки. Нові типи техніки, безпілотників і функцій, за його словами, з'являються приблизно кожні два тижні.

Українські дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, для атаки на російський Липецьк 24 жовтня Сили оборони України застосували невідомі дрони. Їх могли задіяти як приманку для перевантаження російської ППО або розвідки її позицій.

Зазначається, що місцеві жителі опублікували знімки уламків одного з дронів у соцмережах. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявляв, що уламки збитого безпілотника впали на автостоянку на вулиці Буніна, спричинивши пожежу, яка охопила кілька автомобілів.

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