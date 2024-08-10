Зауважується, що роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає.

З початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації близько 70 зразків боєприпасів для безпілотників.

Як зазначається у повідомленні на сайті МОУ, зокрема близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було кодифіковано та допущено до експлуатації у липні.

"Так, серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Також вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів", - розповіли у міністерстві.

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Зауважується, що боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки та фортифікацій, боротьби з живою силою ворога, що перебуває як на відкритій місцевості, так і у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.

"Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Україна атакує безпілотниками територію РФ

Як повідомлялося, раніше в Росії заявляли, що за ніч 9 серпня їх і тимчасово окупований ними український Крим атакували десятки дронів.

Пізніше в Росії заявили, що за ніч 10 серпня "перехопили і знищили" 32 дрони над двома областями. За даними російського міноборони, 26 українських безпілотників збили над Курською областю і шість - над Ярославською.

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