Йдеться про навчання завдання ударів по наземним і повітряним цілям.

В ході прискореного навчання українські льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми, у тому числі завдання ударів по різним цілям з багатоцільових літаків F-16.

Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Перехід на F-16 не може бути швидким як нам би того не хотілося. І так, близько півроку, це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі програма підготовки на F-16 мінімальна - це 2 роки. Україна робить усе можливе для того, щоби якомога швидше цей літак з'вився у нашому небі і виконував ті завдання, які нам будуть під силу тій модифікацію, яку дадуть нам партнери", - сказав Ігнат.

Також, у нього запитали про те, на якому етапі відбувається підготовка українських льотчиків і інженерів.

"Процес триває. Льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних, наземних цілях. Це дуже і дуже потрібно. Бо не лише літати потрібно на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти", - повідомив Ігнат.

Також, так само готується і наземний персонал - авіаційні інженери, які пізнають, як саме обслуговувати цей літак, обслуговувати його озброєння, як його програмувати, і як завдавати удари високоточною зброєю.

"Уся ця підготовка потрібна для того, щоби максимально ефективно літак працював в українському небі, знищував повітряні, наземні і надводні цілі", - наголосив Ігнат.

При цьому, Україна готує і адаптує інфраструктуру на певних майданчиках, аби літаки F-16 можна було застосовувати на українських летовищах.

Навчання на F-16

Як повідомляв УНІАН, колишній американський пілот F-16 Пітер Грінбург розповів, що коли Україна отримає винищувачі F-16, пілотам стане набагато простіше застосовувати західне озброєння для ураження ворожих цілей, порівняно з використанням його з МіГ-29 чи Су-27.

Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан каже, що отримання літаків F-16 може закінчити епоху російських обстрілів керованими авіаційними бомбами.

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