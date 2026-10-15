Українські ракети 'Барс' з'являться на озброєнні у німців: Бундесвер розкрив терміни

Німеччина також зацікавлена в американських крилатих ракетах Tomahawk і пускових установках Typhon.

Німеччина розширить можливості своєї армії завдавати високоточних ударів на великі відстані. Серед потенційних засобів ураження розглядають українські ракети-дрони "Барс" та американські Anthem.

Про це повідомляє німецьке видання hartpunkt. Як заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, в даний час в центрі уваги є дві комерційно доступні системи, але вони повинні пройти перевірку перед прийняттям на озброєння. Він вважає, що поставки можуть початися вже у 2027 році.

"Оперативна додана цінність – дальність і маса – є значною: ми зможемо масовано вражати цілі на глибині приблизно 1500 км і перенасичувати ворожі системи ППО", - зазначив Фройдінг.

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Генерал не назвав конкретних моделей ракет, однак, за інформацією hartpunkt, серед кандидатів є український "Барс" та американська Anthem.

У виданні нагадали, що Anthem – це нещодавно представлена система від компанії Covenant, яка має філії в Ізраїлі, США та Німеччині, і потенційно може вироблятися в Лейпцигу.

У свою чергу ракета "Барс" українського виробництва добре зарекомендувала себе у війні. Її також планується в майбутньому виробляти в Німеччині у співпраці з німецьким партнером.

Водночас Берлін не планує обмежуватися лише відносно недорогими ракетами. Німеччина також зацікавлена в американських крилатих ракетах Tomahawk і пускових установках Typhon.

Фройдінг пояснив, що з оперативної точки зору німецьку армію було б дуже доречно озброїти системами Typhon та Tomahawk.

"Це особливо актуально тому, що система досягає своєї найбільшої оперативної цінності, коли використовується в синхронному бою з недорогими крилатими ракетами", - підкреслив він.

За даними Defence Express, плани Німеччини передбачають закупівлю близько 400 ракет і трьох батарей пускових установок.

Зазначається, що поєднання різних типів ракет має стратегічне значення: дорогі далекобійні системи можуть застосовуватися разом із дешевшими засобами ураження, адже комбіновані атаки збільшують навантаження на ворожу ППО та шанси на досягнення цілі.

Ракета-дрон "Барс": що про неї відомо

"Барс" розробляють із 2023 року, однак перші фотографії з’явилися лише нещодавно. За цей час його конструкцію модернізували понад 40 разів.

Наразі платформа має кілька варіантів. Дальність польоту окремих модифікацій сягає 1000 км, бойове навантаження – до 60 кг, а швидкість перевищує 700 км/год.

За заявленими характеристиками, "Барс" є модульною платформою, яку можна швидко адаптувати до конкретних місій. Передбачено три основні категорії її застосування: DeepStrike, MiddleStrike та FrontStrike. Зміна конфігурації дає змогу змінювати співвідношення між об’ємом паливних баків і масою бойової частини, створюючи різні модифікації.

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