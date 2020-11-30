Цей безпілотник вже був представлений конструкторським бюро "Луч".

Українська армія через рік може прийняти на озброєння український безпілотний літальний апарат "Сокіл-300", який є аналогом турецького безпілотника "Байрактар".

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко.

Цей безпілотник вже був представлений конструкторським бюро "Луч".

"Це аналог того ж турецького "Байрактара". При наявності фінансування через рік він може бути прийнятий на озброєння", - сказав Фоменко.

За його словами, головною особливістю БПЛА "Сокіл-300" є те, що КБ "Луч", як розробник високоточних ракетних систем, може ідеально адаптувати його під свої розробки.

"Як по мені, це геніальна ідея, і дай Боже, щоб вона була реалізована", - додав глава "Укроборонпрому".

Що відомо про ударний безпілотник "Сокіл-300"

«Сокіл-300» озброєний керованими ракетами з дальністю ураження до 10 км. Маса корисного навантаження - 300 кг. Максимальна злітна маса - 1225 кг. Розмах крила БПЛА - 14 м, а довжина - 8,57 м. Максимальна швидкість сягає 335 км/год.

Також безпілотник оснащено системою керування - IHS + GPS та картою місцевості.

Окрім того цей комплекс оснащений автоматичною лазерною системою посадки та завадозахищеним радіозв‘язком.

БПЛА «Сокіл-300» може комплектуватися трьома варіантами двигунів.

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Автор: Андрій Василюк