РЛС 35Д6М - це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень.

Казенне підприємства «НВК «Іскра», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.

Читайте також«Укроборонпром» передав військовим партію відновлених БТР-80 (фото)Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром».

«РЛС 35Д6М - це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості», - йдеться в повідомленні.

В «Укроборонпромі» наголошують, що радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями - це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 м. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.

«Іскра має багаторічний досвід у виготовленні та модернізації виробів типу 35Д6, 36Д6. Фахівці нашого підприємства забезпечують технічний супровід роботи РЛС протягом всього циклу експлуатації станцій, як на території України так і далеко за її межами», - підкреслив директор КП «НВК Іскра» Юрій Пащенко.

***Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (Запоріжжя) – лідер з розробки та виробництва наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. КП «НВК «Іскра» об’єднує конструкторське бюро та електромашинобудівний завод, на яких створюються та серійно випускається радіолокатори світового рівня.

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Автор: Юлія Янкевич