Казенне підприємства «НВК «Іскра», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.
Читайте також«Укроборонпром» передав військовим партію відновлених БТР-80 (фото)Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром».
«РЛС 35Д6М - це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості», - йдеться в повідомленні.
В «Укроборонпромі» наголошують, що радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями - це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 м. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.
«Іскра має багаторічний досвід у виготовленні та модернізації виробів типу 35Д6, 36Д6. Фахівці нашого підприємства забезпечують технічний супровід роботи РЛС протягом всього циклу експлуатації станцій, як на території України так і далеко за її межами», - підкреслив директор КП «НВК Іскра» Юрій Пащенко.
***Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (Запоріжжя) – лідер з розробки та виробництва наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. КП «НВК «Іскра» об’єднує конструкторське бюро та електромашинобудівний завод, на яких створюються та серійно випускається радіолокатори світового рівня.
Новини по темі
- В Україні успішно випробували відремонтовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"
- У Миколаєві відремонтували єдиний десантний катер ВМС України (фото)
- Українським військовим передали відновлені розвідувальні дозорні машини (фото)
- Українським військовим передали два відновлених танки "Булат" (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram