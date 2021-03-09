Це дозволить запобігти крадіжкам об'єктів інтелектуальної власності.

Державний концерн "Укроборонпром" розробив реєстр наявної на підприємствах-учасниках технічної документації на всі види озброєння і військової техніки.

Як повідомляє прес-служба концерну, це дозволить запобігти крадіжкам об'єктів інтелектуальної власності, захистити їх від незаконного копіювання, а, отже, і від недобросовісної конкуренції на ринку.

За результатами аналізу інформації, у розпорядженні державних оборонних підприємств знаходиться 3942 одиниці технічної документації, з яких 3135 – їм належить.

Як зазначив заступник генерального директора з управління активами "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, розробка реєстру – це один з елементів прийнятої концерном політики у сфері управління інтелектуальною власністю.

"Укроборонпром" має намір інвентаризувати не тільки всю наявну технічну документацію, а й всі патенти, винаходи, програмне забезпечення тощо. Простіше кажучи, всі об'єкти права інтелектуальної власності, які є основою для виробництва озброєння і військової техніки на наших підприємствах, повинні бути враховані в єдиний реєстр", - цитує Найєма прес-служба концерну.

Чим займається "Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Автор: Дмитро Шварц