Раніше про цю угоду за схемою посередництва писали американські ЗМІ.

Україна отримала близько 90 ракет до систем ППО Patriot, які зберігалися в Ізраїлі. Це постачання відбулося за посередництва США, повідомив офіційний представник Пентагону, передає CNN.

Ізраїль експлуатував ці системи протиповітряної оборони понад 30 років, перш ніж у квітні вивести їх з експлуатації. Дискусії про передачу ракет Україні тривали з минулого літа, коли адміністрація Байдена намагалася забезпечити Київ додатковими засобами ППО для боротьби з російськими атаками.

Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.

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Втім, ізраїльська військова допомога Києву залишається обмеженою. Лідери країни намагалися уникати різкої критики Кремля, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху балансував у відносинах із правителем Росії Володимиром Путіним, що ускладнювало остаточне рішення про передачу боєприпасів.

Зрештою, ракети Patriot США спочатку передали Ізраїлю, а вже звідти вони вирушили до України.

Ізраїль відмовився від Patriot

Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення з експлуатації Patriot у квітні. Ця система була інтегрована до ізраїльських військ у 1991 році, а її перше бойове застосування відбулося під час війни з ХАМАС у 2014 році, коли Patriot збив ворожий безпілотник, запущений із Гази.

Однак Patriot не є основною системою ППО Ізраїлю. Всього ізраїльські батареї Patriot здійснили 19 перехоплень, з них дев’ять під час нинішнього конфлікту з ХАМАС. Натомість Ізраїль значно більше покладається на "Залізний купол" для захисту від ракет малої дальності, а також на "Пращу Давида" для середньої дальності та "Стрілу" для далекобійної оборони.

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