Фактичний резерв озброєння Російської Федерації може бути значно більшим, ніж вважають деякі західні військові аналітики. Про це йдеться у матеріалі Defense Express.
Як відомо, за прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.
У свою чергу українські експерти вказують, що ці підрахунки не враховують ту техніку армії РФ, яка зараз може проходити відновлення на ремонтних заводах".
"Тобто фактичний резерв озброєння може бути значно більшим, а відповідно очікувана межа "виснаження запасів" зсувається значно вправо", - пише ЗМІ.
При цьому фахівці зазначають, що багато в чому санкції Заходу реально спрацювали для ускладнення виробництва танків у РФ, бо тепер росіяни не можуть напряму імпортувати, наприклад, високовольтні електросхеми, підігрівачі палива і тепловізійні матриці. Щоправда, є можливість брати китайські аналоги, але вони поступаються якістю виготовлення.
Виснаження військового потенціалу РФ
Напередодні британське видання The Economist написало що у РФ закінчуються запаси радянської техніки. Аналітики роблять висновок, що правитель Росії Володимир Путін захоче перемир'я з Україною.
На думку експертів, розхвалений російський наступ на Харків закінчується, а успіхи окупантів в інших місцях, особливо на Донбасі, були стратегічно незначними і досягнутими величезною ціною.
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