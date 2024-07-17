За словами військових, фактичний резерв озброєння Росії може бути значно більшим, ніж вважають аналітики.

Фактичний резерв озброєння Російської Федерації може бути значно більшим, ніж вважають деякі західні військові аналітики. Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Як відомо, за прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.

У свою чергу українські експерти вказують, що ці підрахунки не враховують ту техніку армії РФ, яка зараз може проходити відновлення на ремонтних заводах".

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"Тобто фактичний резерв озброєння може бути значно більшим, а відповідно очікувана межа "виснаження запасів" зсувається значно вправо", - пише ЗМІ.

При цьому фахівці зазначають, що багато в чому санкції Заходу реально спрацювали для ускладнення виробництва танків у РФ, бо тепер росіяни не можуть напряму імпортувати, наприклад, високовольтні електросхеми, підігрівачі палива і тепловізійні матриці. Щоправда, є можливість брати китайські аналоги, але вони поступаються якістю виготовлення.

Виснаження військового потенціалу РФ

Напередодні британське видання The Economist написало що у РФ закінчуються запаси радянської техніки. Аналітики роблять висновок, що правитель Росії Володимир Путін захоче перемир'я з Україною.

На думку експертів, розхвалений російський наступ на Харків закінчується, а успіхи окупантів в інших місцях, особливо на Донбасі, були стратегічно незначними і досягнутими величезною ціною.

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