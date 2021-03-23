Серед загиблих - командир полку ВПС.

На аеродромі під Калугою загинули троє членів екіпажу дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Причиною інциденту стали катапульти, які спрацювали на землі.

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Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на джерело в силових структурах.

"На землі при запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, в тому числі командир полку, який сидів на місці інструктора", - сказав співрозмовник журналістів.

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Автор: Дмитро Захаров