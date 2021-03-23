У РФ загинули троє льотчиків Ту-22М3 / фото з Вікіпедії
На аеродромі під Калугою загинули троє членів екіпажу дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Причиною інциденту стали катапульти, які спрацювали на землі.
Читайте такожРосія збирається випробовувати зброю в умовах Арктики
Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на джерело в силових структурах.
"На землі при запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, в тому числі командир полку, який сидів на місці інструктора", - сказав співрозмовник журналістів.
Вас також можуть зацікавити новини
- Неввічливі люди: у РФ військові на БТР зім'яли низку легковиків (фото)
- У Росії на навчаннях БТР задавив двох росгвардійців
- Business Insider: армія США робить Т-72 з Humvee, щоб вчитися знищувати танки Росії
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram