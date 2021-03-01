В Україні розформували дозвільну службу. У поліції анонсували масштабну перевірку українців, які мають зброю.

В Україні викрили схему видачі дозволів на зброю. Через це було розформовано дозвільну службу. У поліції анонсували масштабну перевірку українців.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє управління комунікації.

Як повідомляється, правоохоронці виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. А це - і мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і так звані «травмати» - пристрої для відстрілу гумових куль.

«Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи», - повідомив Ігор Клименко.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ятьох співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

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Зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах.

Також Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Як повідомляється, наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству.

"Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Більше двох тисяч дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що серед «замовників» цієї послуги були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.

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Автор: Катерина Лиманська