Це багатоцільова платформа, призначена для розміщення широкого спектра важких корисних навантажень.

Компанія General Dynamics European Land Systems - MOWAG (швейцарське відділення американської корпорації General Dynamics) показала нову версію добре відомого сімейства колісних броньованих машин Piranha, яка отримала назву Piranha Heavy Mission Carrier (HMC). Про це повідомляє офіційний сайт General Dynamics European Land Systems.

Машина отримала колісну формулу 10х10, яку експерти назвали "‎унікальною"‎ ‎для сучасних зразків такого класу. Зазначимо, що у 90-ті MOWAG вже створював машини з такою компоновкою, однак тоді мова йшла про малочислені зразки спеціального призначення, зокрема командно-штабну машину та носій РЛС.

Як повідомляється, нова Piranha являє собою багатоцільову платформу для розміщення широкого спектру важких корисних навантажень, у тому числі у контейнеризованому виконанні.

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Деякі джерела кажуть, що новинку створили на базі Piranha IV. Відомо, що Piranha Heavy Mission Carrier може мати максимальну бойову вагу до 40 т, вага корисного навантаження може складати до 17 т.

Машина має довжину 9,11 м, її ширина становить 2,84 м, а висота - 2,39 м. Piranha отримала чотири керовані осі (1, 2, 4 та 5), що забезпечує мінімальний радіус розвороту - менше 18 м.

Piranha - більше про сімейство багатоцільових колісних бронемашин

MOWAG Piranha є сімейством багатоцільових колісних бронемашин, яке було розроблене швейцарською фірмою Mowag, що з 2010 належить американський General Dynamics.

Машини Piranha виготовляють з різними колісними формулами, зокрема 4х4 та 6х6. На базі Piranha створили бронетранспортер, бойову машину піхоти, бойову розвідувальну машину, розвідувальну машину РХБЗ, командно-штабну машину та броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Молдова отримала БТР Piranha III, які Швейцарія заборонила передавати нашій країні.

Водночас у 2022-му, швейцарський уряд заблокував поставку з Данії в Україну кількох десятків бронемашин Piranha III.

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