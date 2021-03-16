Велика Британія вперше з часів Холодної війни планує збільшити свій ядерний арсенал.
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Як повідомляє DW з посиланням на Огляд оборонної та зовнішньої політики країни після "Брекзіту", який прем'єр-міністр Борис Джонсон представив сьогодні в парламенті, поріг ядерного потенціалу буде збільшено зі 180 до 260 боєголовок.
Це необхідно через "зміни середовища безпеки і наявності великого спектру технологічних і доктринальних загроз", йдеться в документі. На ці цілі буде витрачено частину коштів з 24 млрд фунтів (27,9 млрд євро), які уряд планує направити на модернізацію збройних сил.
В євроатлантичному просторі найбільша загроза безпеці країни виходить від Росії, вважають у Лондоні. При цьому в огляді наголошується, що з 1994 року британські ракети не спрямовані на якісь державі.
"Ми залишаємося прихильними підтриманню мінімальної ударної потужності, яка необхідна для збереження ефективності стримуючої ядерної сили проти цілого спектра загроз для країни з будь-якого напрямку", - наголошується в документі.
Як і раніше, серйозною вважається загроза терактів. Згідно з документом, британський уряд розглядає як "реалістичну можливість" до 2030 року успішний теракт у країні із застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї.
Лондон розраховує, що до 2030 року світ буде розвиватися в бік багатополярності, і його центр зміститься в регіон Індійського і Тихого океанів. Тому Велика Британія планує приділяти більше уваги Азії і Тихоокеанському регіону. Дотримуючись цієї стратегії, Джонсон має намір запросити на червневий саміт G7 очільників Південної Кореї, Індії та Австралії, а також приступити до переговорів про приєднання Великої Британії до Транстихоокеанського партнерства (TPP), торговельної угоди країн Азії та Тихоокеанського регіону.
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