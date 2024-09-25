Тепер росіяни мають прямий зв'язок з дроном на відстані у сотні кілометрів.

Цієї ночі Сили оборони збили 28 з 32 дронів-камікадзе Shahed-136, запущених росіянами. Один із них був оснащений терміналом супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX. Відповідні фото із власних джерел отримав військово-аналітичний портал Defense Express.

Як зауважують аналітики, в минулому росіяни вже експериментували із встановленням на "Шахеди" 4G-модемів з українськими SIM-картами. Тож поява дронів зі Starlink "було лише питанням часу".

І тепер мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed-а, в першу чергу, на розвідувальний засіб.

Зазначається, що завдяки зв’язку Starlink дрон зможе передавати росіянам зібрану бортовими датчиками інформацію про позиції української ППО, у тому числі фото чи відеозображення. Також Starlink дає змогу корегувати політ "Шахеда" в реальному часі, аби вражати, наприклад, рухомі цілі.

"Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу. Також це може бути пов'язано із "творчістю" в Алабузі, де ці дрони збираються", – кажуть аналітики.

Росіяни удосконалюють "Шахеди"

Як писав УНІАН, вже тривалий час росіяни експериментують із модемами мобільного зв'язку на "Шахедах". Такий канал зв'язку дозволяє окупантам отримувати великий масив корисної інформіції, яку отримати інакшим чином було б вкрай важко, або навіть неможливо.

Також ми розповідали, що за перші три тижні вересня російські окупанти застосували проти України рекордну кількість дронів типу Shahed-131/136, але їхня ефективність виявилася приголомшливо низькою - менше ніж 3% уражених цілей.

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