Розробка американських винахідників зможе вражати цінні цілі на відстані майже 300 кілометрів.

Американська оборонна компанія Mach Industries розробляє новий дрон, який при відносно невеликій бойовій частині матиме характеристики швидкості та дальності, як у ракети ATACMS для пусків з установок HIMARS. Про це написав військовий портал Defense Express.

Йдеться про ударний дрон Viper, який за українським прикладом можна називати дроном-ракетою. Видання пише, що розробка Mach Industries матиме вертикальний зліт, буде оснащений бойовою частиною масою 10 кг та матиме дальність польоту до 290 км. Саме на таку відстань літають ATACMS. Швидкість нового дрона також порівнюють з ракетною.

Розробка має коштувати менше 100 тисяч доларів, що для американського ринку є дуже невисокою ціною. Роботи Mach Industries фінансує за кошти від інвесторів, у тому числі Лабораторії прикладних досліджень армії США. Наразі вже є прототип, який здійснив перший політ, закінчено будівництво перших виробничих потужностей та отримані ресурси для створення додаткових, зазначає Defense Express.

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Призначений дрон для враження артилерії, РЛС та інших цінних цілей. Виробник має обладнати дрон штучним інтелектом, що допоможе у навігації в умовах відключеного GPS-сигналу. Очікується, що навіть без сталого зв’язку дрон зможе уразити ціль. Окрім ШІ він використовуватиме різні радіочастоти. Хоча автори статті додають, що це може не вирішити проблему остаточно і ще треба дізнатися, як Viper протидіятиме засобам РЕБ.

На думку авторів матеріалу, розробка схожа на російський дрон-камікдзе "КУБ-2". Але американська розробка випереджає російську зброю за швидкістю та дальністю.

Як Росія модернізує зброю

Нагадаємо, що після чергової модернізації російські ударні дрони "Шахед" стали стійкішими до засобів РЕБ. У деяких дронах почали знаходити додаткові антени, які дозволяють їм обходити радіолокаційні загородження.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що росіяни, схоже, зрозуміли, як працює українська ППО, та можуть її обходити. Він зазначив, що пілотам гелікоптерів стало складніше збивати "Шахеди", бо дрони пришвидшилися і в них збільшилася бойова частина і, відповідно, розширилася зона ураження уламками.

Окрім того, за словами командира взводу ударних безпілотників 109-ї бригади територіальної оборони Єгора Фірсова, росіяни удосконалюють FPV-дрони. Завдяки оптоволокну та за рахунок сприятливих метеорологічних умов вони вже посилають дрони на 50 кілометрів і пробують розширити зону використання ще більше, щоб загрожувати тиловим містам.

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