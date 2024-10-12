Дрони-дракони допомогають ЗСУ "викурювати" російських солдатів із лісових масивів.

Українські військові вносять дедалі нові зміни в безпілотники, щоб поліпшити їхню ефективність, і "дрони-дракони" стали ще одним яскравим прикладом такої імпровізації та адаптації.

Як пише New York Times, солдати прикріплюють до дронів каністри, які вивергають терміт - розплавлений метал, суміш алюмінію та оксиду заліза, що горить при температурі 4400 градусів за Фаренгейтом (бл. 2400 градусів Цельсія). Під час загоряння він створює самопідтримувальну реакцію, через яку його практично неможливо загасити.

Як розповів виданню В'ячеслав, командир ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша", це допомагає ЗСУ "викурювати" російських солдатів з лісових масивів - полум'я запалює рослинність, яку російські війська використовують як укриття, і спалює її, наражаючи їх та їхнє спорядження на прямий напад.

Відео дня

В'ячеслав каже, що відтоді, як його підрозділ прибув у район Покровська у квітні, він знищив уже понад 3000 російських солдатів.

"Дрони-дракони - це ще один реводюційний крок у війні безпілотників, яка змінила поле бою", - пише NYT.

Зі свого боку росіянам також не знадобилося багато часу, щоб почати виробляти власні "дрони-дракони". У російських тг-каналах публікували відео, на якому російські війська використовують дрони, щоб поливати вогнем українських солдатів.

Як пише NYT, "дрони-дракони" являють собою лише малу частину швидко зростаючого флоту безпілотників. Вони беруть участь у терміновій гонці озброєнь для впровадження інновацій та масового виробництва дронів, які літають швидше і далі, стаючи при цьому все більш смертоносними.

У той час як обидві сторони планують випускати дедалі більше безпілотників, досвідчені пілоти стають ще ціннішими і їх набагато складніше замінити.

"Пілоти - як фахівці - вони на вагу золота - і їх вкрай важливо захищати", - каже В'ячеслав. "Після виявлення противник не шкодує ресурсів, щоб знищити позицію".

Дрони-дракони на фронті

У вересні Третя штурмова бригада показувала, як її бійці використовують ці нові смертоносні дрони проти російських військ на Харківщині. Пізніше стало відомо, що російські війська теж почали застосовувати в зоні бойових дій в Україні дрони-"дракони".

На початку жовтня ЗСУ підтвердили, що вперше спалили російський танк дроном-"драконом".

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