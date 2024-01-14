Щодня Сили оборони фіксують до 10 таких випадків.

Російські окупаційні війська здійснили в Україні 626 атак із застосуванням боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. З них 51 – від початку січня 2024 року.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що динаміка застосування хімічних речовин з боку російських загарбників зростає. Щодня Сили оборони фіксують до 10 таких випадків.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте, застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин. 14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS", – йдеться у повідомленні.

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У Генштабі ЗСУ зазначили, що 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Заборона на застосування хімічної зброї

Застосування хімічної зброї заборонене Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Відповідно до цієї Конвенції, хімічна зброя – це токсичні хімікати та їхні прекурсори, боєприпаси та пристрої, спеціально призначені для заподіяння смерті або іншої шкоди завдяки токсичним властивостям цих токсичних хімікатів, а також будь-яке обладнання, спеціально призначене для використання безпосередньо у зв’язку із застосуванням цих боєприпасів і пристроїв.

Використовувати як засіб ведення війни не можна також хімічні засоби боротьби з заворушеннями (наприклад, сльозогінний газ).

Зазначимо, що учасниками цієї Конвенції не є тільки 4 держави-члени ООН: Північна Корея, Єгипет, Південний Судан та Ізраїль.

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