Новий український безпілотний БПЛА пролетів 2000 кілометрів із 250-кілограмовою бомбою і повернувся на базу.

Новий український безпілотник може пролетіти 2 тисячі кілометрів, скинути 250-кілограмову бомбу і повернутися на базу, що робить його потенційно найпотужнішим багаторазовим дроном у російсько-українській війні. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ вже офіційно підтвердило застосування БПЛА великої дальності з можливістю повернення. "Це унікальна розробка, яка змінює правила гри на полі бою", - повідомили в командуванні.

Як зазначає Акс, незрозуміло, який планер використовують Сили безпілотних систем як основу для цього дальнього багатоцільового безпілотника, але фотодокази вказують на модифікований цивільний спортивний літак.

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Як вказує аналітик, українці вже давно експлуатують спортивні літаки Aeroprakt A-22 з гвинтовим приводом, оснащені дистанційним управлінням і підфюзеляжним бомботримачем. Однак раніше вони використовувалися тільки під час виконання односторонніх місій, врізаючись у свої цілі, як повільні крилаті ракети.

При цьому новий український безпілотник може скидати бомбу, а потім повертатися на базу, тобто він може виконати кілька або багато місій, поки не зноситься, не розіб'ється або не буде збитий, зазначає Акс.

"Зробивши свої найдальші безпілотники багаторазовими, підрозділ безпілотників може збільшити кількість і темп глибоких ударів, які він завдає по цілям усередині Росії, останнім часом, включно з базами бомбардувальників і нафтовими об'єктами", - пише аналітик.

Технологія посадки БПЛА

Як зазначає Акс, керувати дроном у повітрі, зазвичай за допомогою комбінації попередньо налаштованої навігації на основі GPS і прямого управління людиною через супутникове радіо, досить просто. Однак посадити дрон складно. Менші моделі можуть вимкнути двигуни, розкрити парашут і спуститися на землю. Більшим моделям потрібна злітно-посадкова смуга.

Він зазначає, що провідні світові військові дрони мають складні системи автоматичного приземлення, однак незрозуміло, чи вкладають українці час і гроші в установку таких систем у свої власні відносно недорогі ударні дрони, які можуть коштувати всього кілька сотень тисяч доларів за штуку.

"Альтернатива, освоєна екіпажами дронів Predator і Reaper ВПС США, полягає в тому, що пілот-людина бере під контроль дрон, що наближається, за останні кілька хвилин, перш ніж він досягне своєї бази, і, дивлячись через фронтальну камеру дрона, направляє машину на посадку. Прямо як в авіасимуляторі", - зазначає аналітик.

Новий український безпілотник - новини

У ніч на четвер або пізно ввечері середи безпілотники 14-го окремого полку України атакували насосну станцію нафтопроводу "Дружба". Як писав Forbes, ймовірно, атаку здійснив новий український безпілотник. При цьому він, найімовірніше, не врізався в ціль, а скинув на неї бомбу.

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