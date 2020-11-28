Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів. Окрім того, військові відпрацювали залученням новітніх систем озброєння і управління боєм.

Українські військові провели навчання з використанням Javelin та Bayraktar. Глава ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під час підготовки був врахований досвід бойових дій в Нагірному Карабасі.

Участь у навчаннях взяли військові з 28-ї окремої механізована бригада імені Лицарів Зимового, повідомляє "Думская".

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Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів. Окрім того, військові відпрацювали залученням новітніх систем озброєння і управління боєм.

Родзинкою навчання стало використання безпілотників "Байрактар". Вони коректували вогонь та переміщення учасників навчань.

Командування ЗСУ вже назвало ці навчання успішними.

Зазначимо, Bayraktar – оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.

Javelin – ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості.

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Автор: УНІАН