Сьогодні вантажі доставляють за допомогою катерів або вертольотів.

Військово-морські сили США досліджують доставку різних вантажів на надводні кораблі та підводні човни за допомогою дронів.

Читайте такожАрмія США отримала перші бойові рятувальні вертольоти (фото)Про відповідну дослідницьку програму пише Flightglobal.

Зазначається, що випробувальні польоти безпілотника проведуть у 2021 році на базі ВМС США «Патаксент-Рівер» в Меріленді.

Які дрони використовуватимуть для випробувань

Для дослідницької програми ВМС США придбали у американської компанії Skyways безпілотник Blue Water.

Цей апарат літакового типу оснащений несучими гвинтами для вертикальних зльоту та посадки. Безпілотник здатний перевозити вантажі масою до 9,1 кілограма.

У 2019 році Skyways провела демонстраційні випробування Blue Water доставкою вантажу на рухоме судно, причому точні його координати заздалегідь відомі не були. Апарат пролетів 64,8 кілометра.

Як доставляють вантажі сьогодні

Сьогодні доставка вантажів на кораблі проводиться за допомогою катерів або вертольотів, якщо мова йде про важкі об'єкти. Така доставка вимагає часу і збільшує витрати.

Досить часто кораблі в морі припиняють виконання завдань через різного роду несправностей з електронікою. Для доставки нових електронних компонентів, необхідних для ремонту, використовуються вертольоти MH-60R Seahawk.

У 90% випадків маса вантажів становить менше ніж 22,7 кілограма. Через це і збільшується вартість доставки вантажів.

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Автор: Катерина Шварц