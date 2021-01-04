Командувач ВМС також повідомив, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

Американські патрульні катери класу Island прибудуть до України протягом першого півріччя 2021 року.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа, пише Радіо Свобода.

"Очікуємо, що "Айленди" дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей - тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу. Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту", - розповів Неїжпапа.

Він додав, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

"Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на "Айлендах", - зазначив Неїжпапа.

Він нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (з комплектацією) для ВМС України.

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"Сподіваємось у січні отримати фідбек від британських колег, тоді терміни й інші деталі стануть більш зрозумілими", - додав командувач ВМС.

Американські катери для ВМС України

Офіційна передача перших кораблів від Берегової охорони США до ВМС ЗС України відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтіморі (штат Меріленд, США). Після передачі патрульні катери отримали бортові номери - "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені до Одеси.

13 листопада 2019 року в Одесі патрульні катери класу Island Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ", які США передали Україні як військову допомогу, а також пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко" були прийняті до складу ВМС ЗСУ.

США планують передати Україні ще кілька катерів типу Island у 2021 році. До кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які Україна відправить на підготовку до початку 2021 року.

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Автор: Олександр Топчій