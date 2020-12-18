Про об'єкт Фордо стало відомо у 2009 році.

Іран на тлі конфлікту з США відновив роботу над таємним ядерним об'єктом.

Читайте такожУ США випробували систему точного підриву гіперзвукової боєголовкиПро це пише New York Post з посиланням на дані з супутників.

Зазначається, що мова йде про підземний ядерний об'єкт у Фордо (на іранському заводі зі збагачення урану, який знаходиться південніше Тегерана).

Влада Ісламської Республіки не афішувала відновлення робіт, проте експерти, побоюються можливості появи у Тегерана ядерної зброї.

Таємний ядерний об'єкт Ірану: що ще відомо

Про об'єкт Фордо стало відомо у 2009 році. Тоді через це країни "балансували на межі війни".

Ситуацію стабілізували тільки після підписання у 2015-му Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН