Влада країни планує виробляти як мінімум 120 кілограмів такого урану на рік.

Іран на ядерному об'єкті в Фордо знову зайнявся виробництвом урану зі збагаченням до 20%, який вважається збройовим.

Читайте такожІран відновив роботу над таємним ядерним об'єктом: фото із супутникаПро це з посиланням на заяву офіційного представника уряду країни повідомляє агентство Mehr.

Влада країни планує виробляти як мінімум 120 кілограмів такого урану на рік.

У Тегерані підкреслили, що вже сповістили про свої плани Міжнародне агентство з ядерної енергетики.

Також наголошується, що в разі, якщо інші країни, які брали участь в ядерній угоді у 2015 році, знову почнуть дотримуватися своїх зобов'язань протягом наступних трьох місяців, Тегеран може відмовитися від створення високозбагаченого урану.

Ядерна угода: відмова Ірану від домовленостей

У липні 2015 року Іран, США, Росія, Франція, Німеччина, Великобританія і Китай підписали спільний всеосяжний план дій. У документі, зокрема, говорилося, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран, і які його запаси зберігати. Параметри визначили так, щоб країна могла розвивати ядерну енергетику, але не змогла створити ядерну зброю: так, Іран не міг збагачувати уран понад 3,6%. В обмін на ці зобов'язання з держави зняли економічні санкції.

У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран почав поступово відмовлятися від умов домовленості.

У січні 2020-го Тегеран оголосив про повний вихід з ядерної угоди. Це рішення стало відповіддю на вбивство командира елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Він загинув через ракетні удари США.

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Автор: УНІАН