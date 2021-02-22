Бабін пояснив, чому "п'яний солдатик або офіцер" може бути небезпечнішим за Путіна.

В окупованому Криму є два потенційних місця, де може зберігатися ядерна зброя. Це може становити велику загрозу через можливі витоки.

Про це заявив колишній представник президента України в АРК Борис Бабін в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Зараз ніхто не може стверджувати, що вони там взагалі є. Але якщо б вони там були, то це, швидше за все, об'єкт "Феодосія-13" в Краснокам'янці або військові частини Севастополя", – сказав він.

Бабін додав, що також є запасні сховища на випадок забезпечення відповідними зарядами авіації, які базуються в Саках. "Але це вже з радянського репертуару, коли мало не в кожній військовій частині була ядерна зброя", – додав екс-чиновник.

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Він також назвав головну проблему російської зброї - недбале поводження з нею, що несе велику небезпеку.

"Якийсь п'яний солдатик або офіцер насправді небезпечний набагато більше, ніж верховний головнокомандувач російської армії", – заявив Бабін.

"Не слід забувати, що крім безпосередньо боєголовок, ракетних, авіаційних набоїв, зарядів для "Калібру", є ще проблема з ракетним паливом. Його витік не менш небезпечний, ніж радіація", – наголосив дипломат.

У цьому контексті він нагадав, що Чорне море є фактично "замкнутим", і "серйозний витік ракетного палива або чогось подібного загрожує всій акваторії".

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Автор: Юрій Годован