Речник Командування Повітряних сил ЗСУ прокоментував інформацію про те, що винищувачі Україні може передати не лише Польща.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про те, що Україна може отримати багатоцільові винищувачі МіГ-29 ще від декількох держав-партнерів окрім Польщі.

В коментарі для ТСН речник натякнув, що громадянам слід очікувати позитивних новин у цьому питанні. За його словами, всю повноту інформації він не може розкрити, з огляду на секретність.

"Зрозуміло, що не все можна говорити. Такі речі не є публічними, тому хочеться бачити, що найближчим часом все ж таки все буде ще краще і ще більше", - сказав він.

Також на прохання ведучих Ігнат зробив натяк-підморгування.

Передача винищувачів МіГ-29 Україні - ініціатива Польщі

Нагадаємо, що речник уряду Польщі Пьотр Мюллер напередодні повідомив, що Польща отримала від декількох країн позитивні сигнали щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. За його словами, країни мають особисто оголосили про це рішення відповідно до процедур. Він підтримав цей можливий крок з боку партнерів, проте не розкрив, про які саме держави йдеться.

14 березня глава уряду Польщі Матеуш Моравецький також анонсував, що зі свого боку Варшава передасть винищувачі МіГ-29 України вже протягом найближчих 4-6 тижнів.

Раніше український експерт Олександр Мусієнко констатував, що цей тип винищувачів досі ефективно показує себе у повітрі - він однозначно завдасть чималих проблем росіянам на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: