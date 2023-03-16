Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про те, що Україна може отримати багатоцільові винищувачі МіГ-29 ще від декількох держав-партнерів окрім Польщі.
В коментарі для ТСН речник натякнув, що громадянам слід очікувати позитивних новин у цьому питанні. За його словами, всю повноту інформації він не може розкрити, з огляду на секретність.
"Зрозуміло, що не все можна говорити. Такі речі не є публічними, тому хочеться бачити, що найближчим часом все ж таки все буде ще краще і ще більше", - сказав він.
Також на прохання ведучих Ігнат зробив натяк-підморгування.
Передача винищувачів МіГ-29 Україні - ініціатива Польщі
Нагадаємо, що речник уряду Польщі Пьотр Мюллер напередодні повідомив, що Польща отримала від декількох країн позитивні сигнали щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. За його словами, країни мають особисто оголосили про це рішення відповідно до процедур. Він підтримав цей можливий крок з боку партнерів, проте не розкрив, про які саме держави йдеться.
14 березня глава уряду Польщі Матеуш Моравецький також анонсував, що зі свого боку Варшава передасть винищувачі МіГ-29 України вже протягом найближчих 4-6 тижнів.
Раніше український експерт Олександр Мусієнко констатував, що цей тип винищувачів досі ефективно показує себе у повітрі - він однозначно завдасть чималих проблем росіянам на фронті.