ЗМІ пишуть, що 122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація" тепер доставляють в Україну через Балтійське море.

Приватна фірма Tanks-a-lot, що базується у Великій Британії, скористалася можливістю придбати старі радянські гаубиці, які колись служили частиною арсеналу колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна. Як пише сайт bneIntelliNews, посилаючись на повідомлення австрійських і латвійських джерел, ця зброя тепер доставляється в Україну через Балтійське море.

Зазначається, що в мережі з'явилися фотографії, що показують 122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація", і їхній пустельний камуфляж явно видає їхнє походження. bneIntelliNews зазначає, що хоча існує певна невизначеність щодо деталей транзиту, зокрема, як зброя опинилася в Латвії, і її точне походження залишається незрозумілим, проте одне цілком зрозуміло: їхній кінцевий пункт призначення - Україна.

Видання зазначає, що ці гаубиці відіграли визначну роль під час ірано-іракської війни в 1980-х роках. Після падіння режиму Саддама вони потрапили до рук коаліційних сил США і Великої Британії. Зброю передбачалося знешкодити і знищити, але ефективного рішення не було знайдено. Замість цього вони повернулися в Європу.

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"Тепер, у заплутаній історії реінкарнації, ці гаубиці "Гвоздика" і "Акація" везуть в Україну, щоб продовжити боротьбу з самим виробником зброї", - пише bneIntelliNews.

Як уточнює BulgarianMilitary, у 1970-х і 1980-х роках Ірак зібрав значну колекцію цих гаубиць у рамках свого проєкту військової експансії. Згідно з деякими джерелами, кількість цієї техніки може становити кілька сотень.

BulgarianMilitary пише, що, хоча немає ясності щодо того, чи є в Іраку боєприпаси для запасів радянських гаубиць Саддама Хусейна, цю можливість не можна повністю виключати. Якщо Україні знадобляться такі боєприпаси, вона, швидше за все, скористається допомогою своїх союзників.

Однак, як зазначає видання, основна частина 122-мм боєприпасів для "Гвоздики" перебуває в Сирії та В'єтнамі, але заковика в тому, що жодна з цих країн не виявила готовності постачати зброю Україні. 152-мм боєприпаси "Акації" демонструють аналогічну історію: більшість одиниць знаходяться в Росії та Україні, за якими йде Білорусь.

Снаряди для України - деталі

Україна на полі бою використовує суміш 155-мм і 105-мм снарядів НАТО, а також 152-мм і 122-мм снаряди радянської розробки.

При цьому, як писало WSJ, дефіцит боєприпасів в українських Збройних сил настільки гострий, що пошук залишків російських снарядів на болотах і мінних полях стає важливим джерелом постачання боєприпасів для деяких підрозділів.

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