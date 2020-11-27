Водолази ЗСУ отримають сучасне обладнання від США

У комплект допомоги увійдуть безпілотні підводні апарати, локатори бічного огляду, ручні сонари тощо.

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