Обладнання передадуть вже наступного року / фото "Армія інфо"

США у 2021 році передадуть для водолазних підрозділів Збройних сил України сучасне устаткування та обладнання.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника пошуково-рятувальної служби Командування ЗСУ Леонід Бурлака, повідомляє "Армія Інформ".

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Зокрема, українським військовослужбовцям передадуть:

  • Безпілотні підводні апарати, які дають чітку інформацію про рельєф і форму морського дна, а також виявляють будь-які підозрілі об'єкти;
  • Локатори бічного огляду – автоматизовані засоби протимінної безпеки, за допомогою яких водолазам легше шукати та знищувати вибухівку в акваторії моря;
  • Водолазні барокамери;
  • Швидкохідні надувні човни різного розміру;
  • Сучасне антимагнітне водолазне спорядження.

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Автор: Денис Прядко