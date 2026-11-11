Зеленський розповів, коли Україна нарешті отримає перші винищувачі Gripen

Україна розраховує застосовувати "Гріпени" проти роійських реактивних "Шахедів".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші шведські винищувачі Gripen прибудуть до України вже незабаром - у січні-лютому. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час пресконференції в межах візиту до Данії.

"Ми дуже вдячні Швеції. Ми говоримо і порушуємо тему "Гріпенів". Вони мають надійти у січні-лютому, можливо у лютому. Ми порушили тему, що ми їх потребуємо якомога скоріше. Але кажу, що це вже відбувається. Ми побачимо, як "Гріпени" будуть працювати проти "Шахедів". Ми також розраховуємо на них. Це стосується протиповітряної оборони", - заявив Зеленський.

За його словами, також Україна говорить про потребу передачі амуніції для винищувачів F-16.

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Він сказав, що Україна ще потребує більше літаків F-16, бо наявні в Україні моделі цих винищувачів, велика кількість з них, також постійно потребують ремонту, бо є старими моделями.

"Але вони хороші, дуже швидкі і можуть знищувати реактивні "шахеди". Ми використовуємо їх. Ми дуже вдячні і ми вдячні за авіаційний парк усім країнам, - Данії, Норвегії", - додав президент.

Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, на початку 2027 року Україна повинна отримати перші 16 винищувачів Gripen модифікації C/D, а до 2030 року - 22 нові винищувачі найсучаснішої серії E, які країна закупить.

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