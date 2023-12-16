Дрон може вражати цілі на відстані 750 км.

ЗСУ отримали першу партію БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe, які виготовляються на території України. Про успішне завершення закупівель оголосила компанія-розробник Terminal Autonomy.

Початкова виробнича потужність – 100 одиниць на місяць, її планують збільшити до 500 одиниць.

AQ 400 Scythe являє собою безпілотник великої дальності, призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт.

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Характеристики безпілотника:

Крейсерська швидкість: 144 км/год;

Дальність: до 750 км;

Розмах крил БПЛА: 2,3 м;

Злітна маса БПЛА: 100 кг;

Маса бойової частини: 32 кг (за рахунок зменшення дальності можна розширити до 70 кг).

Його особливостями є швидкість збірки, можливість масового виробництва та дешевизна, що робить його ключовим активом у сучасній війні.

Зазначається, що хоча деякі комплектуючі компанія закуповує за межами України, насамперед з Німеччини та Великої Британії, пріоритетом проекту є максимальна локалізація виробництва в межах України.

Дрони для ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали на озброєння новий БПЛА вітчизняного виробництва SkyKnight 2 зі штучним інтелектом, який не боїться РЕБ.

Також українська армія може отримати на озброєння новий безпілотник від компанії Bayraktar Akinci, який може нести крилаті ракети.

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