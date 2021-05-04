САУ Dana-M2 пройшла функціональні випробування у Збройних силах України.

Самохідна артилерійська установка (САУ) Dana-M2 від чеської компанії Excalibur Army, успішно пройшла функціональні випробування у Збройних силах України (ЗСУ).



Читайте такожЧеська компанія купила збройову фірму ColtЯк пише Defense Express, установка пройшла 18 окремих перевірок, включно з ходовими та вогневими випробуваннями. Результат кількаденних випробувань - позитивний. САУ Dana-M2 підтвердила всі заявлені характеристики, що є важливою умовою для початку реалізації контракту на постачання 26 машин до ЗСУ. Головний акцент у випробуваннях був зроблений на автоматизацію, швидкість, точність та ефективність вогню 152-мм САУ.

Зазначається, що це стало першим випадком, коли іноземна оборонна компанія привезла свою зброю до України та погодилась на всі можливі тести відповідно до бажань українських військових.

"Основний режим вогню Dana-M2 - повністю автоматичний. Командир лише вводить вхідні дані: координати цілі, темп та кількість пострілів. Решта розрахунку - лише контролюють роботу машини, яка самостійно визначає своє місцерозташування, робить балістичні розрахунки, наводить гармату, вибирає снаряд та заряд та заряджає гармату. А командир після цього робить постріл", - розповів голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.

Одним з типових завдань для САУ Dana-M2 від українських військових став вихід на незнайому позицію, розгортання, отримання координат цілі та кількості пострілів та відкриття вогню на ураження.

"Жодного разу час від початку руху до відкриття вогню не перевищував 40 секунд. Час покидання позиції, який нами зафіксований, від 32 до 43 секунд. Для розуміння: на дальність 15,6 км снаряд летить 42 секунди, а через 40 секунд Dana-M2 вже залишила свою вогневу позицію", - повідомив Мусієнко.

В умовах контрбатарейної боротьби цей параметр має величезне значення, бо стає можливим завдавати удар противнику та уникнути вогню у відповідь.

Також українські артилеристи позитивно оцінили можливість чеської САУ прив’язуватись до місцевості та індивідуально робити всі обчислення. Тобто кожна машина може діяти самостійно, а не у складі батареї чи дивізіону, коли всі вирахування здійснюються відповідно до умовного середнього значення, а не для кожної машини окремо.

"Використання сучасної автоматизованої цифрової системи управління із урахуванням всіх похибок, обробкою даних щодо снарядів та метеоумов, дозволяє значно зекономити кількість снарядів для знищення цілей", - пояснив голова комісії з проведення функційних випробувань. Додавши, що за чинними радянськими нормативами, для знищення типової цілі "танк в окопі", необхідно витратити 300 152-мм снарядів.

"Можливість використання у Dana-M2 радянських 152-мм снарядів має велике логістичне значення. Ці снаряди є в наявності у ЗСУ в достатній кількості, наприклад в бригаді вже є дивізіон Д-20 чи 2С3, якщо на його заміну приходить дивізіон Dana-M2, то для неї на складі вже є боєприпаси. До того ж в Україні зараз немає виробництва 155-мм снарядів, а для створення їх запасу необхідно витратити значні кошти та час", - зазначив Мусієнко.

Як уточнює видання, вартість одного осколково-фугасного 155-мм снаряду на міжнародному ринку оцінюється у $1500-$2000, в залежності від виробника та умов постачання. Кількість нормативної витрати снарядів по типовій цілі "взводний опорний пункт" - від тисячі пострілів.

До того ж Dana-M2 у порівнянні із САУ 2С3 чи причипною гарматою Д-20, має більшу дальність пострілу тими ж снарядами. Звичайними радянськими осколково-фугасними - 18,5 км проти 17,4 км, далекобійними зі спеціальною аеродинамічною формою - 20,5 км, а активно-реактивними 25,5 км, в той час, коли у радянських зразках 20 км.

Ще однією особливістю чеської САУ є те, що вона має автомат заряджання. Він працює з темпом 4-5 пострілів за хвилину, в той час, коли для 2С3 "Акація" чи Д-20 цей показник - 3-4 постріли за хвилину. І з кожною хвилиною бою у радянських системах він поступово зменшується, бо бійці мають самостійно тягати 40-кілограмові снаряди, а у випадку з "Акацією" - ще і працюючи у тісній та загазованій бойовій рубці.

Під час випробувань були зняті всі питання щодо прохідності колісної САУ, яка створена на шасі Tatra T3-930-52M.

"Щодо ходових можливостей, то до них питань взагалі немає - вона по полігону їде 60-70 км/год, це повноцінне шасі 8х8. Окрім того, це вирішує питання зі мобільністю системи. Якщо для перевезення гусеничної САУ необхідно використати трал, який відвезе її до району бойового використання, то для колісної Dana він не потрібний", - розповів Мусієнко.

За умовами рамкової угоди щодо закупівлі Dana, яка була підписана ще у 2018 році, Excalibur Army погодилась на локалізацію виробництва в Україні. Тому на полігоні також були присутні представники українського оборонно-промислового комплексу.

"Наше завдання - вивчити можливості щодо сервісного та технічного обслуговування, виготовлення деяких комплектуючих та ЗІПів з подальшим переходом до великовузлового збирання на території України в рамках спільного підприємства", - розповів Олег Турінський, директор ДП "Шепетівський ремонтний завод".

Саме "Шепетівський ремонтний завод" є профільним підприємством, яке ремонтує, модернізує та створює артилерійські та реактивні системи.

Така співпраця дозволяє українському оборонно-промисловому комплексу отримати абсолютно нові компетенції, які знадобляться для створення власних зразків нового озброєння. Крім того, це стане першим випадком локалізації озброєння від країни ЄС в Україні, що може "відкрити двері" для інших спільних проектів.

Водночас для Excalibur Army випробування зброї в Україні також має велике значення, оскільки Dana-M2 - це нова САУ і ЗСУ можуть стати першими її операторами.

"Для нас це велика можливість - працювати разом зі Збройними силами України. В нас вже є досвід такої співпраці. У минулі роки ми вже постачали певні машини, оснащення та комплектуючі. Але це перший випадок, коли ми можемо запропонувати новий готовий продукт Україні. Це результат нашої наполегливої роботи, яка тривала значний час і тепер ми можемо пропонувати Dana-M2 користувачам і демонструвати її реальні вогневі можливості", - заявив комерційний директор Excalibur Army Річард Кубена.

"Можливість модернізації Dana-M2 у Dita існує. Це не лише замінити ствол, це також заміна механізму заряджання. Все це принципово можливо, бо їх конструкції дуже схожі. Також необхідно буде внести зміни до системи управління, все інше, включно з шасі - залишиться без змін", - зазначив Кубена.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла