У Німеччині вибухнув газопровід, який належить "Газпрому" і BASF: загинула одна людина

Жертвою аварії став один співробітник будівельної компанії. Ще 26 осіб отримали поранення, семеро з них отримали важкі травми, пише NEWSru.com.

За даними видання Die Rheinpfalz, інцидент стався об 11:25 за місцевим часом на залізничному переїзді. Вибух прогримів, коли екскаватор пошкодив труби, якими надходив газ під високим тиском. Точну причину вибуху з'ясовує прокуратура.

Як повідомляє Spiegel, сила вибуху була настільки потужною, що навіть за 100 метрів в будинках і автомобілях вибило скла. Кілька машин, які перебували в безпосередній близькості від газопроводу, згоріли повністю.

Прибулі на місце події співробітники рятувальних служб боролися з полум'ям, що охопило найближчі будівлі та автомобілі, близько двох з половиною годин. За попередніми даними, пошкодження отримали приблизно 50 будинків.

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Відразу після вибуху поліцейські оточили територію в радіусі 300 метрів. Як стверджують журналісти Die Rheinpfalz, мер міста швидко приїхав до місця трагедії, він був дуже стурбований тим, що в результаті вибуху загинула одна людина.

Журналісти відзначають, що інцидент стався неподалік від хімічного заводу компанії BASF. Ця корпорація є однією з найбільших у світі в галузі хімії. Більш того, в місті Людвігсхафен-на-Рейні знаходиться штаб-квартира цього концерну.

Компанія Gascade зі штаб-квартирою в Касселі є дочірньою компанією W&G, спільного підприємства російського "Газпрому" і німецької BASF.