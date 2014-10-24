Швеція припинила пошуки невловимого підводного човна

ВМС Швеції припинили пошуки іноземного підводного човна в територіальних водах країни поблизу Стокгольма. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на портал The Local.

"О 08.00 п'ятниці (10.00 мск) була закінчена основна частина морської розвідувальної операції, що проводилася в (Стокгольмському) архіпелазі з минулої п'ятниці", - йдеться в заяві ВМС, яке транслювалося по місцевому ТБ.

Причини, через які були припинені пошуки, не повідомляються.

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У центральній і південній частині Стокгольмського архіпелагу близько тижня тривала військово-морська операція з пошуку невідомого підводного човна. Самі шведські військові характеризували її як операцію по збору інформації щодо "ймовірної підводної активності, іноземної держави в територіальних водах Швеції". Передбачається, що це міг бути російський підводний човен, що терпить лихо.

Пізніше шведські військові заявили, якщо у водах Стокгольмського архіпелагу буде виявлена підозрілий іноземний підводний човен, його змусять спливти з силою, «із застосуванням зброї у разі необхідності».