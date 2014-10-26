П'ятеро людей постраждали через вибух на підприємстві в Канаді

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал VTV.

На місці надзвичайної ситуації працюють пожежники і рятувальні команди. Подробиці події і причини вибуху поки не повідомляються.

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