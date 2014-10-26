П'ятеро людей постраждали через вибух на підприємстві в Канаді
00:35, 26 жовтня 2014Світ
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У канадському місті Сарнія (Онтаріо) п'ятеро людей постраждали від вибуху на промисловому підприємстві компанії Veolia Environmental Services Technical Solutions.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал VTV.
На місці надзвичайної ситуації працюють пожежники і рятувальні команди. Подробиці події і причини вибуху поки не повідомляються.
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Veolia надає послуги з прибирання промислових підприємств, у тому числі пропонує хімічну чистку приміщень, яку зазвичай проводять на АЕС.
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