П'ятеро людей постраждали через вибух на підприємстві в Канаді

00:35, 26 жовтня 2014
Світ
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У канадському місті Сарнія (Онтаріо) п'ятеро людей постраждали від вибуху на промисловому підприємстві компанії Veolia Environmental Services Technical Solutions.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал VTV.

На місці надзвичайної ситуації працюють пожежники і рятувальні команди. Подробиці події і причини вибуху поки не повідомляються.

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Veolia надає послуги з прибирання промислових підприємств, у тому числі пропонує хімічну чистку приміщень, яку зазвичай проводять на АЕС.

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