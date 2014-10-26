Латвія внесла Охлобистіна до ”чорного списку”

Про це повідомляє Delfi.

Міністр роз`яснив свою позицію у Twitter тим, що висловлювання актора розпалюють етнічну ворожнечу. Крім того, пізніше у листуванні Рінкевічс додав, що на ухвалення рішення про включення до ”чорного списку” вплинули заяви Охлобистіна про те, що геїв потрібно спалювати.

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