Латвія внесла Охлобистіна до ”чорного списку”
03:29, 26 жовтня 2014Світ
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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс вніс до ”чорного списку” російського актора Івана Охлобистіна.
Охлобистіну закрили в'їзд до Латвії / УНІАН
Про це повідомляє Delfi.
Міністр роз`яснив свою позицію у Twitter тим, що висловлювання актора розпалюють етнічну ворожнечу. Крім того, пізніше у листуванні Рінкевічс додав, що на ухвалення рішення про включення до ”чорного списку” вплинули заяви Охлобистіна про те, що геїв потрібно спалювати.
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