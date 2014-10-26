У Москві померла дружина Юрія Нікуліна

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на її сина - директора московського цирку на Кольоровому бульварі Максима Нікуліна.

За його словами, в останні місяці Тетяна Миколаївна важко хворіла, нещодавно перенесла інсульт. У грудні їй повинно було виповниться 86 років.

Тетяна Нікуліна (уроджена Покровська) працювала артисткою цирку більше 30 років. У 1949 році вона познайомилася з Юрієм Нікуліним, і через шість місяців вони одружилися.

Їх перша спільна реприза в цирку відбулася в 1951 році. Тоді глядачі побачили виставу "Маленький П'єр", де Тетяна виконувала роль хлопчика. Серед інших відомих реприз з участю Тетяни Нікуліної - "Троянди і шипи", "Яблуко", "Колода", "Панночка і хуліган".

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Тетяна Миколаївна виступала на манежі до 1981 року. Після цього вона десять років займалася собаководством, очолюючи клуб "Фауна" по розведенню ризеншнауцерів.

Після смерті Юрія Нікуліна в 1997 році Тетяна Нікуліна повернулася в цирк в якості консультанта з творчих питань.

Прощання з артисткою відбудеться 28 жовтня в цирку на Кольоровому бульварі.

Тим часом, сьогодні в Москві йде голосування на виборах до Верховної Ради України. Вже повідомлялося про мітинг біля виборчої дільниці з антиукраїнськими плакатами.