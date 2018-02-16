"Опустилася": голу Крістіну Агілеру у ванній показали в мережі (фото)

Не всім шанувальникам співачки Крістіни Агілери сподобалися пікантні знімки.

Крістіна Агілера розмістила у себе на сторінці в Instagram досить провокаційні фото. На знімках повністю оголена зірка в піні позує, лежачи у ванні.

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Однак, не всім фанам співачки сподобалися настільки відверті фото. Деякі написали в коментарях, що Агілері варто бути скромніше і такий стиль поведінки їй не йде.

"Опускає тебе на рівень нижче. Ти одна з кращих співачок у світі. Залиш такі фото для інших поп-виконавців без голосу і таланту", - пишуть шанувальники співачки в Instagram.