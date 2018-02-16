Трамп прокоментував звинувачення проти 13 росіян у втручанні в американські вибори

Президент США зазначив, що Росія почала кампанію проти США у 2014 році, задовго до його рішення балотуватися в президенти.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував звинувачення Мін'юсту США проти 13 громадян Росії у втручанні в президентські вибори в США 2016 року.

Про це президент США написав на своїй сторінці в Twitter.

"Росія почала кампанію проти США у 2014 році, задовго до того, як я оголосив, що піду в президенти. На результати виборів це не вплинуло. Кампанія Трампа не зробила нічого поганого - жодної таємної змови!" - стверджує Трамп.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення звинувачення 13 громадянам Росії в імовірному втручанні в президентські вибори у США 2016 року.

В обвинуваченні вказано імена Євгена Пригожина (його називають "кухарем Путіна"), Михайла Бистрова, Михайла Бурчика (відомого також як Михайло Абрамов), Олександри Крилової, Анни Богачової, Сергія Полозова, Марії Бовди (відомої також як Марія Бєляєва), Роберта Бовди, Вадима Подкопаєва, Глеба Васильченко, Ірини Кавєрзіної, Володимира Венкова та Джейхуна Насими Огли (відомого ще як Асланов).

Також значаться компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».