Лавров назвав "балаканиною" заяви про російське втручання в американські вибори

За словами Сергія Лаврова, втручання росіян у вибори президента США не доведено.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає «балаканиною» заяви про російське втручання у вибори президента США в 2016 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Опублікувати можна все що завгодно. Ми бачимо, як множаться звинувачення, твердження, заяви», - зазначив Лавров.

Він підкреслив, що в США також звучать заяви, які спростовують факт російського впливу на вибори.

«Тому, поки ми не побачимо фактів, все інше буде балаканиною, вибачте за не дуже дипломатичний вираз», - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2018 року радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Росія втручалася в американські вибори, і президент Дональд Трамп знає про це.

14 лютого голова Міністерства фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Мінфін «у найближчому майбутньому» введе нові санкції проти заможних росіян у відповідь на можливе втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.

16 лютого офіс спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про пред'явлення обвинувачення 13 громадянам Росії в порушенні кримінальних законів з метою втручання у вибори і політичні процеси.