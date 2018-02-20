У Казахстані затвердили нову редакцію алфавіту на латиниці

У Казахстані затверджена нова редакція латинського алфавіту. В ній менше літер з апострофом, а також введені дві подвійні букви.

У Казахстані затверджена нова редакція національного алфавіту на основі латиниці. Як повідомляє у вівторок, 20 лютого, прес-служба президента Казахстану, глава держави Нурсултан Назарбаєв вніс зміни в указ, який був підписаний в кінці жовтня 2017 року, як пише DW.

Згідно з документом, повністю перехід на латиницю повинен завершитися до 2025 року. В оновленій версії алфавіту міститься менше латинських літер з апострофами. Без апострофів будуть вживатися букви "о", "u", "y", а також з'явилися дві подвійні букви - "sh" і "ch".

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Про те, що до 2025 року країна повинна перейти на латиницю, Назарбаєв заявляв ще в 2012 році в стратегії "Казахстан 2050". У квітні 2017 року він доручив уряду країни скласти графік цього переходу.

Значна частина населення Казахстану, незалежно від своїх політичних переконань, позитивно сприйняла пропозиції Назарбаєва. При цьому ряд експертів до публікації офіційного указу сумнівалися в тому, що процес переходу на латинський алфавіт вдасться завершити в намічені терміни.