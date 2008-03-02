Ізраїль не має наміру згортати військові операції в Секторі Газа, незважаючи на міжнародний тиск. Про це заявив сьогодні прем`єр-міністр Ехуд ОЛЬМЕРТ на засіданні уряду, присвяченому, зокрема, обговоренню ситуації в прибережному анклаві.

"Якщо хтось в Газі має ілюзії, що перенесення ракетного обстрілу в глибину ізраїльської території, на Ашкелон, змусить нас припинити операції, він жорстоко помиляється", - сказав прем`єр. "Хочу бути цілком зрозумілим: в Ізраїлю немає наміру хоча б на секунду припинити боротьбу з тероризмом, і ми діятимемо відповідно до прийнятого раніше плану та інтенсифікуватимемо наші рішення щодо завдяння ударів по терористичних організаціях і тих, хто дає їм прикриття і можливість діяти", - наголосив він, передає ІТАР-ТАСС.

"Я чую критику і заяви про те, що страждають цивільні люди, і що Ізраїль застосовує надмірну силу. Ізраїль захищає своїх громадян, і ніщо, при всій пошані, не зашкодить йому їх захищати. Ніхто не має права читати нам нотації про права (людини) в той момент, коли ми захищаємося", - заявив Е.ОЛЬМЕРТ.