Лавров заявив, що Росія визнає вибори бойовиків ДНР і ЛНР

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, пише Лента.ру.

«Вибори, які будуть проведені 2 листопада на території проголошених Луганської та Донецької народних республік будуть важливі з точки зору легітимізації влади. Ми вважаємо, що це один з найважливіших напрямків Мінських домовленостей», - сказав він.

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«Розраховуємо, що волевиявлення буде вільним і ніхто ззовні не спробує його зірвати», - зазначив міністр.

На 2 листопада в ДНР і ЛНР заплановані вибори керівників "республік" і депутатів "парламентів".